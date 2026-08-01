Тело туристки из Петербурга нашли в реке в Кабардино-Балкарии спустя неделю поисков
В Кабардино-Балкарии завершились поиски пропавшей туристки из Санкт-Петербурга. Тело 65-летней женщины обнаружили в реке Баксан, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По данным Следственного комитета, жительница Петербурга 1961 года рождения 25 июля прибыла в ущелье Адыр-Су в составе туристической группы. Во время прогулки вдоль берега горной реки женщина ушла одна и пропала.
Спасатели ежедневно обследовали местность. По состоянию на 13:35 1 августа тело погибшей обнаружили в реке, эвакуировали и передали следственно-оперативной группе.
Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. К поискам были привлечены 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и две единицы техники.