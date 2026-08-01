Петербуржца оштрафовали за публикацию видео атаки БПЛА на склад Wildberries
Петербуржца привлекли к административной ответственности за публикацию видео, снятого во время атаки беспилотников на склад Wildberries под Петербургом 24 июля. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина снимал происходящее на камеру, а затем опубликовал запись в соцсеть
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным агентства, мужчина снимал происходящее на камеру, а затем опубликовал запись в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной). Позже видео распространили проукраинские Telegram-каналы.
После задержания мужчина признал вину и раскаялся. В отношении него составили административный протокол по п. 1 ст. 8-6-3 закона Санкт-Петербурга № 273-70. В правоохранительных органах отметили, что, если бы в кадр попали российские средства ПВО с привязкой к местности, речь могла бы идти уже об уголовной ответственности по статье о госизмене.