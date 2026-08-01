Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды

Дожди и ливни ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели рекомендуют при планировании поездок учитывать погодные условия

Спасатели рекомендуют при планировании поездок учитывать погодные условия

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют при планировании поездок учитывать погодные условия

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным синоптиков, в течение воскресного дня в городе ожидаются дожди, местами пройдут ливни.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Петербурга соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд