В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды
Дожди и ливни ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Спасатели рекомендуют при планировании поездок учитывать погодные условия
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
По данным синоптиков, в течение воскресного дня в городе ожидаются дожди, местами пройдут ливни.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Петербурга соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.