В Каменске-Шахтинском 13-летний подросток получил травмы на электросамокате

В Каменске-Шахтинском Ростовской области вечером 31 июля 13-летний подросток получил травмы при падении с электросамоката Kugoo. Авария произошла около 21:20 возле дома №104 на улице Танкистов. По предварительным данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний, управлявший средством индивидуальной мобильности (СИМ), потерял контроль над управлением при проезде искусственной дорожной неровности, после чего упал на проезжую часть. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Первичная информация о происшествии опубликована региональной Госавтоинспекцией в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В сообщении ведомства уточняется, что участником ДТП стал подросток 2013 года рождения, который передвигался на электросамокате марки Kugoo. По версии полиции, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением при преодолении искусственной неровности. Других участников дорожного движения в происшествии не было. После падения несовершеннолетний получил телесные повреждения, характер которых официально не раскрывается. Медики госпитализировали пострадавшего для оказания помощи, а инспекторы начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему.

Марка Kugoo относится к наиболее распространенным в России электросамокатам, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности. Согласно действующим Правилам дорожного движения, пользователи СИМ обязаны выбирать скорость, обеспечивающую постоянный контроль над движением, а при возникновении опасности принимать меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. Для лиц младше 14 лет действуют дополнительные ограничения на передвижение по дорогам общего пользования.

Станислав Маслаков