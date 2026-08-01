Бастрыкин запросил доклад по делу о травмах младенца при родах в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи во время родов в Ростове-на-Дону. Поводом стало обращение, опубликованное в социальных сетях, в котором сообщается, что ошибки медицинского персонала при родовспоможении привели к тяжелым последствиям для новорожденного. Информацию распространил Информационный центр СК России, ее также подтвердило следственное управление по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии заявителей, во время принятия родов врачи допустили нарушения, в результате которых ребенок получил тяжелые травмы. В сообщении СК уточняется, что они повлекли развитие тяжелого заболевания у новорожденного. По данному факту следственные органы СУ СКР по Ростовской области расследуют уголовное дело. Исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Станислав Ковалев должен доложить председателю ведомства о ходе расследования, а также проверить доводы, изложенные в обращении родителей. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Это уже не первое вмешательство главы СК в историю, связанную с этим уголовным делом. В январе 2026 года жительница Ростовской области записала видеообращение к Александру Бастрыкину, заявив, что в одном из родильных отделений Ростова-на-Дону ей отказали в проведении необходимой операции. По словам женщины, из-за неверно выбранной тактики ведения родов и допущенных дефектов оказания медицинской помощи новорожденный получил тяжелые травмы и спустя несколько дней скончался. После публикации обращения следственные органы возбудили уголовное дело, а председатель СК поручил представить ему предварительный и окончательный доклады о расследовании. Тогда расследование также передали под контроль центрального аппарата ведомства.

Нынешнее поручение свидетельствует, что расследование продолжается и вызывает вопросы у заявителей. В новом сообщении Следственного комитета речь уже идет о причинении ребенку травм, повлекших тяжелое заболевание. При этом следствие не раскрывает квалификацию уголовного дела, название медицинского учреждения и процессуальный статус возможных фигурантов. О предъявлении обвинений, завершении судебно-медицинских экспертиз или передаче материалов в суд официально не сообщалось.

Станислав Маслаков