Коми вошла в число регионов с самым дешевым бензином в июне

Республика Коми заняла четвертое место в рейтинге российских регионов с минимальной стоимостью бензина по итогам июня 2026 года. Исследование подготовило агентство «ПромРейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коми расположилась на четвертом месте в рейтинге

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Коми расположилась на четвертом месте в рейтинге

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Первую строчку рейтинга заняла Омская область, улучшившая свой результат на две позиции по сравнению с маем. Второе место заняла Республика Башкортостан, третье — Ярославская область. Следом расположились Коми, Оренбургская область и Удмуртская Республика.

В десятку регионов с самым дешевым бензином также вошли Ульяновская область, Кемеровская область, Челябинская область и Алтайский край. При этом по сравнению с маем рейтинг покинули Курганская, Томская и Новосибирская области, Ивановская область и Татарстан.

Одновременно обновился рейтинг регионов с самой высокой стоимостью бензина. Лидером стал Севастополь, второе место заняла Республика Тыва, третье — Дагестан. В первую пятерку также вошли Чеченская Республика и Крым.

По данным официальной статистики, индекс потребительских цен на автомобильный бензин в июне 2026 года составил 106,9% к апрелю и 119,9% к июню 2025 года. Средняя стоимость бензина по России достигла 72,38 рубля за литр, что на 4,68 рубля выше показателя мая.

Карина Дроздецкая