В Черном море после атаки ВСУ затонул теплоход «Росатома»

Теплоход «Янина», принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру «Росатома», затонул в Черном море после атаки двух беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в международных водах в 130 милях от Новороссийска, сообщает отраслевое издание компании «Страна Росатом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что судно являлось обычным гражданским контейнеровозом, перевозившим коммерческие грузы. По его словам, на борту находились товары различного назначения — от замороженной продукции до строительных и отделочных материалов.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно»,— сообщил Лихачев.

После повреждения судна экипаж принял решение об эвакуации. Все 17 членов команды покинули теплоход и были спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Последнего члена экипажа обнаружили позднее при участии авиации Черноморского флота. Еще 16 моряков были спасены экипажем судна Delphinus, которое под руководством капитана из Египта направилось к месту происшествия, несмотря на сохранявшуюся угрозу со стороны беспилотников.

Алексей Лихачев выразил благодарность военнослужащим и экипажу спасательного судна за оказанную помощь, отметив важность международного взаимодействия и взаимовыручки представителей морского сообщества.

Вячеслав Рыжков