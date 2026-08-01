В центре Петербурга девушка приняла парня за грабителя и ранила его ножницами

На Невском проспекте в Петербурге попытка помочь незнакомке закончилась для молодого человека обращением к медикам. Как пишет «Фонтанка», утром у Гостиного двора 22-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, уронила сумку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

19-летний прохожий поднял ее и вернул владелице. Однако вместо благодарности петербурженка достала из сумки маникюрные ножницы и ударила ими молодого человека в область ягодицы. По предварительным данным, она решила, что ее пытаются ограбить.

Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи, девушку доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным правоохранителей, признаков ограбления не установлено.

Карина Дроздецкая