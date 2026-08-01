В центре Петербурга девушка приняла парня за грабителя и ранила его ножницами
На Невском проспекте в Петербурге попытка помочь незнакомке закончилась для молодого человека обращением к медикам. Как пишет «Фонтанка», утром у Гостиного двора 22-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, уронила сумку.
Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
19-летний прохожий поднял ее и вернул владелице. Однако вместо благодарности петербурженка достала из сумки маникюрные ножницы и ударила ими молодого человека в область ягодицы. По предварительным данным, она решила, что ее пытаются ограбить.
Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи, девушку доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным правоохранителей, признаков ограбления не установлено.