В Кисловодске предпримут новую попытку запустить электротакси

Кисловодск готовится к появлению на городских маршрутах электротакси — власти курорта совместно с экспертами обсудили практическую реализацию проекта ЭлектроСфераКисловодск, в центре которого — электромобиль, оснащенный голосовым помощником и поддерживающий как стандартную, так и ускоренную зарядку, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В ходе рабочего совещания по проекту ЭлектроСфераКисловодск представители муниципальной власти и отраслевые специалисты рассмотрели перспективы введения в эксплуатацию пассажирских автомобилей на электрической тяге.

Ключевым объектом обсуждения выступил «российский» электрокар, готовый к выходу на городские маршруты. Автомобиль оснащен интеллектуальным голосовым ассистентом, а его аккумуляторные системы допускают как стандартный, так и форсированный режим подзарядки.

Градоначальник Евгений Моисеев напомнил, что муниципалитет уже перевел часть коммунальной техники на электропитание, и переход к электрифицированным пассажирским перевозкам стал логичным продолжением этого курса.

«Наша задача — сформировать на курорте максимально благоприятную среду. Электротакси — это не дань моде, а насущная потребность города, где чистота воздуха и акустический комфорт являются приоритетами. Убежден, что и гости, и постоянные жители по достоинству оценят этот подход», — заявил мэр.

Поэтапное включение электромобилей в состав таксопарков рассматривается как принципиальный элемент формирования экологического облика Кисловодска, где природоохранная повестка органично увязана с развитием туристической и рекреационной инфраструктуры.

Ранее мэрия Кисловодска предпринимала попытку запуска электротакси на базе отечественного проекта ElLAda, но затем проект закрыли из-за технических проблем. Теперь администрация Кисловодска также подчеркивает, что будет использовать российские электрокары, но в качестве презентации показала китайскую модель UMO 5, которую, как пишет drom, как и другую продукцию из Поднебесной, локализуют посредством крупноузловой сборки на заводе «Москвич».

Станислав Маслаков