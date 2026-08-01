Обломки БПЛА обнаружили по 13 адресам в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края зафиксированы последствия падения обломков беспилотного летательного аппарата. Фрагменты БПЛА обнаружены по 13 адресам, сообщил оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате инцидента повреждения получили два многоквартирных и 11 частных домов. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В городе работают оценочные комиссии, а также оперативные и специальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия и оценкой причиненного ущерба.

По данным Минобороны России, в ночь с 31 июля на 1 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Вячеслав Рыжков