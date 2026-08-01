Новая дорога к Карадахской теснине в Дагестане откроется в 2027 году

Минтранс Дагестана обозначил сроки окончания дорожных работ на подъезде к Карадахской теснине — природному каньону, ежегодно привлекающему тысячи путешественников. Согласно информации пресс-службы ведомства, строители рассчитывают сдать объект в сентябре 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Дагестана Фото: Минтранс Дагестана

Реконструируемый участок трассы Чалда — Карадах протяженностью свыше пяти километров — с третьего по восьмой с половиной километр — был включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Активная фаза работ на нем началась в марте 2026 года. По состоянию на 1 августа готовность объекта достигла 60%: земляные работы полностью завершены, дорожники приступили к укладке выравнивающего и финишного слоёв асфальтобетонного покрытия.

Значимость этой трассы выходит далеко за рамки туристической логистики. Маршрут выполняет функцию транспортного коридора, соединяющего Гергебильский, Хунзахский, Шамильский и Тляратинский районы, а также Бежтинский участок с республиканской столицей — Махачкалой. Для жителей высокогорных сёл дорога остаётся ключевой артерией круглогодичного сообщения с центром региона.

Капитальное обновление подъезда к теснине вписывается в масштабную дорожную программу республики. В 2026 году власти Дагестана направили на строительство и капитальный ремонт автодорог в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортного комплекса» 26,9 млрд руб. Общий объём запланированных к обустройству и прокладке магистралей составил 397 километров.

Карадахская теснина расположена в Гергебильском районе и представляет собой узкий горный коридор с отвесными скальными стенами высотой до 170 метров — природный феномен, давно ставший одним из символов туристического Дагестана.

Станислав Маслаков