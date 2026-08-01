В районе Горячего Ключа 1 августа собралась длинная пробка

В районе Горячего Ключа утром 1 августа образовался серьезный затор на трассе в сторону черноморского побережья. Протяженность пробки составляет около 10 км. Основной причиной скопления автомобилей может быть сужение участка дороги до одной полосы, из-за чего в летний сезон здесь регулярно формируются заторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Водители в социальных сетях связывают рост потока машин с началом активного курортного сезона и улучшением ситуации с обеспечением топливом. Некоторые автомобилисты также жалуются на попытки других участников движения объехать затор по обочине.

Дополнительные затруднения автомобилистов ожидают после Горячего Ключа — в районе села Хребтового. По состоянию на 10:00 протяженность пробки на этом участке составляла около 5 км.

На Крымском мосту ситуация с движением также остается неоднородной. Со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра не зафиксировано. При этом со стороны Керчи в очереди находится около 255 транспортных средств, время ожидания оценивается примерно в один час.

Вячеслав Рыжков