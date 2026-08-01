Мишустин анонсировал визит премьера Госсовета КНР осенью

Осенью Россию с визитом посетит премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Кызыл. Конкретные даты он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера — премьер-министра Китая господина Ли Цяна. Осенью с ним будем встречаться»,— рассказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

В предыдущий раз премьеры двух стран встречались в ноябре 2025 года в Пекине. В мае 2026-го с премьером Госсовета Китая провел встречу Владимир Путин, который посетил КНР с двухдневным визитом. Российский президент также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Стороны подписали несколько совместных российско-китайских документов.