Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в расширенном составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в расширенном составе. К главам двух государств присоединилась основная часть делегаций.

Встреча проходит в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры начались с беседы Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе.

В начале встречи в расширенном составе Си Цзиньпин сообщил, что стороны единогласно одобрили продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая.

Президент России находится с официальным визитом в КНР 19-20 мая. Вместе с Владимиром Путиным в Пекин прибыли еще 39 человек, среди которых пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.