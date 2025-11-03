Михаил Мишустин прибыл в Пекин

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Пекин в рамках двухдневного визита в Китай, передает «РИА Новости». Там господин Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Утром 3 ноября премьер России прилетел в китайский Ханчжоу, где встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Михаил Мишустин планирует обсудить с китайской стороной укрепление двусторонних отношений и углубление сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле придают большое значение поездке господина Мишустина.

