Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Встреча прошла в Большом восточном зале Дома народных собраний.

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, пять вице-премьеров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол России в КНР Игорь Моргулов, шесть профильных министров, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На встрече более подробно обсуждались вопросы практической кооперации, передает «РИА Новости». Центральной темой переговоров стало торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Президент России приехал в Китай с двухдневным визитом. Владимир Путин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Также стороны подписали совместные российско-китайские документы.