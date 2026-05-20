Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний, где пройдет его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Господин Си лично встретил господина Путина.

Визит президента России в Китай проходит 19 и 20 мая. Вместе с Владимиром Путиным в Пекин прибыли еще 39 человек, среди которых пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупного бизнеса. Переговоры пройдут как в расширенном, так и в узком составе.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Ожидается, что главы государств подробно обсудят реализацию проекта «Сила Сибири-2».

