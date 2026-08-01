Более 70% ставропольской пшеницы получили продовольственный статус

Северо-Кавказский филиал ФГБУ ЦОК АПК в ходе государственного мониторинга зернового урожая обследовал 15,3 тыс. тонн твердой пшеницы, заготовленной в Ставропольском крае с начала жатвы по 27 июля 2026 года. Промежуточные итоги государственного мониторинга зерна на Ставрополье зафиксировали высокую долю продовольственной твердой пшеницы в структуре нынешнего урожая, следует из данных ФГИС «Зерно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лабораторные испытания охватывали широкий спектр параметров: внешние признаки (цвет и запах), влажность, степень зараженности и засоренности вредителями, состав сорной и зерновой примесей, количество и качество клейковины, массовую долю протеина, стекловидность и сопутствующие технологические характеристики.

По итогам проверки 70,5% изученного объема — около 11 тыс. тонн — отнесено к продовольственным кондициям. Из этого количества 1,2 тыс. тонн соответствует третьему классу, 9,6 тыс. тонн — четвертому. Оставшиеся 4,5 тыс. тонн квалифицированы как зерно пятого класса.

«По совокупности показателей большинство проб отнесено к 4-му классу, при этом зерно сохраняет высокую технологическую ценность. Несмотря на широкий разброс значений клейковины — от 12 до 27% — и белка — от 11,6 до 15,6%, — качество пшеницы твердых сортов урожая 2026 года позволяет проводить сортировку и формировать целевые партии под конкретные задачи», — пояснила специалист Органа инспекции Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦОК АПК Галина Витохина.

Эксперт особо выделила технологический аспект переработки: при работе с твердой пшеницей, обладающей стекловидностью на уровне 60%, мукомольные предприятия получают крупчатку — сырьё для производства макаронных изделий высшей категории качества.

Все данные испытаний переданы в федеральную государственную информационную систему «Зерно». Окончательную оценку потребительских свойств пшеницы нового урожая специалисты дадут после полного завершения уборочной кампании в регионе.

Станислав Маслаков