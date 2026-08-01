В Ставрополе открылись 11 площадок с арбузами и дынями

В краевом центре стартовала сезонная реализация бахчевых культур: городские власти организовали 11 специализированных торговых площадок с арбузами и дынями местного производства, работа которых продолжится до конца сентября, сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Ставрополе дали старт продажам арбузов и дынь нового урожая. Одиннадцать городских площадок уже принимают покупателей: на прилавках — бахчевые культуры из Арзгирского, Изобильненского, Благодарненского и Нефтекумского округов региона, выращенные без применения нитратов и пестицидов. Вся продукция прошла контроль качества.

Каждую точку оборудовали тематическим баннером «Покупай ставропольское!», подчеркивающим региональное происхождение товара. Организация торговли возложена на городскую администрацию, которая сформировала разветвленную сеть реализации по всем районам Ставрополя.

Горожане и гости краевой столицы смогут приобрести арбузы и дыни по следующим адресам: переулок Баумана, 118; Старомарьевское шоссе, 36; улица Куйбышева, 48; улица Мимоз, 26; улица Октябрьская, 235; улица Ленина, 328/15; улица Мира, 429; улица Вокзальная, 24; улица Пригородная, 215; улица 50 лет ВЛКСМ, 168; улица Чапаева, 11.

Сезонная торговля продолжится по конец сентября включительно.

Параллельно с объявлением о начале продаж муниципалитет напомнил жителям о грамотном обращении с отходами. В период арбузного сезона корки рекомендуется измельчать, образующийся сок — сливать, а упакованный в пакет мусор своевременно выносить к контейнерным площадкам. Владельцы дач и огородов могут компостировать такие остатки. Соблюдение этих несложных правил позволит избежать луж, неприятных запахов и появления насекомых с грызунами вблизи мест сбора отходов.

Станислав Маслаков