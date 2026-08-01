В парк «Краснодар» вернулись «Величайшие саундтреки»

Хиты из популярных фильмов впервые в этом сезоне прозвучали во время концерта Lumisfera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lumisfera Фото: Lumisfera

В амфитеатре парка «Краснодар» состоялся концерт федерального культурного проекта Lumisfera с программой «Величайшие саундтреки». Она впервые с прошлого сезона вернулась в летний репертуар шоу. Выступление прошло при полном зале.

Этим летом Lumisfera продолжает традицию еженедельных концертов в амфитеатре: только в июне здесь состоялось пять вечеров проекта, а в июле — уже три. Каждый из них собирает около тысячи зрителей, а пространство парка на несколько часов превращается в концертный зал под открытым небом, освещенный тысячами свечей.

«Программа “Величайшие саундтреки” летом в парке «Краснодар» –– это уже не традиция, а ритуал. Некоторые видят название и представляют себе просто сборник треков из кино. Это правда, но далеко не вся. Величайшие саундтреки –– одна из самых чувственных программ от Lumisfera. Здесь не просто музыка, которую все узнают, здесь невероятная концентрация эмоций, которые мы с вами испытывали во время просмотра самых сильных фильмах. Это та программа, на которой абсолютно все зрители проживают весь спектр чувств в самом сильном внутреннем диалоге: на этом концерте почти у всех из самых глубин внутреннего «я» возникает и высокая нота радости, что хочется прыгать до неба и летать на драконах, и искренние слезы внутреннего сопереживания, как будто ты внутри фильмов «Интерстеллар» или «Список Шиндлера». Это наша бриллиантовая программа, которую мы храним в ее первозданном виде и стараемся показать хотя бы раз год для тех, кто был и хочет снова или слышал и хочет наконец-то попасть», — отметил генеральный продюсер Lumisfera Артем Миронов.

В этот вечер прозвучали произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Яна Тирсена, Рамина Джавади, а также композиции из фильмов «Амели», «Пираты Карибского моря», «Список Шиндлера», «Интерстеллар», сериала «Игра престолов», наряду с мировыми хитами Lana Del Rey, Lady Gaga, Adele, Evanescence, ABBA и Led Zeppelin в симфоническом прочтении.

Особым гостем вечера стала краснодарская певица Рита Ричи — финалистка вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Ее выступление с оркестром Lumisfera стало одним из самых ярких моментов концерта.