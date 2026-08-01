В Вологодской области объявили режим беспилотной опасности

В Вологодской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на информацию Минобороны России.

Власти региона предупреждают, что беспилотники обнаружили вблизи границ Вологодской области. В связи с этим силы ПВО, экстренные и оперативные службы привели в максимальную готовность.

Жителей просят сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и при обнаружении беспилотников или их обломков незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

UPD: по состоянию на 11:30 мск на территории Вологодской области отменен режим «Беспилотная опасность».

Карина Дроздецкая