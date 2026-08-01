Посольство России ожидает официальную информацию по делу об убийстве петербурженки в Сербии

Посольство России в Белграде ожидает официальную информацию от сербских властей по делу о предполагаемом убийстве жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что уже направили обращения в МИД и МВД Сербии и ждут ответа от компетентных ведомств. При этом сербская полиция находится в прямом контакте с родственниками россиянки, а дипломаты продолжают оказывать им необходимую консульскую помощь.

«Посольством оперативно направлены обращения в МИД и МВД Сербии. Ожидаем обратную информацию»,— сообщили в дипмиссии.

Ранее сербский портал Telegraf сообщил, что тело гражданки России обнаружили в чемодане в районе Падинска-Скела на окраине Белграда. По данным издания, погибшей могла быть пропавшая 25 июля Людмила Туркова. Позднее МВД Сербии сообщило о задержании гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России. По версии следствия, преступление произошло утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего тело вывезли и спрятали в чемодане у канала Визель. Имя погибшей в официальном сообщении полиции не раскрывается.

О пропаже Людмилы Турковой стало известно 30 июля. Тогда МВД Сербии подтвердило, что занимается ее поисками после обращения родственников. Знакомые девушки сообщали, что она перестала выходить на связь вечером 25 июля.

Карина Дроздецкая