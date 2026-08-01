В Краснодаре 1 августа работают 88 АЗС

По состоянию на утро 1 августа в Краснодаре работают 88 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива остается динамичной и может меняться в течение дня, передает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 доступен на 71 АЗС, АИ-95 — на 67 станциях, АИ-100 — на 16 объектах. Дизельное топливо имеется на 67 заправках.

Работающие АЗС представлены основными сетями, включая «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «Партнер», ОПТИ и Petrol. Заправочные станции расположены в различных районах города, в том числе на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Западном обходе и Восточно-Кругликовской.

На части АЗС собственники ввели ограничения: отпуск топлива осуществляется только непосредственно в баки автомобилей. Еще 15 заправочных станций временно не реализуют нефтепродукты, 11 объектов закрыты на ремонт или проходят процедуру ребрендинга.

В городском центре управления сообщили, что продолжается работа по стабилизации ситуации с обеспечением топливом. Автомобилистов призвали не приобретать бензин и дизельное топливо впрок, чтобы избежать увеличения очередей и сохранить доступность топлива для всех потребителей.

Вячеслав Рыжков