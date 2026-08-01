В Петербурге 1 августа ожидаются кратковременные дожди и до +24 градусов

В Санкт-Петербурге в пятницу, 1 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В первой половине дня также возможны грозы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в Петербурге составит +22…+24 градуса

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Температура воздуха в Петербурге составит +22…+24 градуса

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По прогнозу синоптика, утром на погоду в городе еще будет влиять уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт, затем метеоусловия начнет определять тыловая часть циклона, расположенного над Карелией.

Температура воздуха в Петербурге составит +22…+24 градуса, в Ленинградской области — от +20 до +25 градусов, а на востоке региона воздух прогреется до +28. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье, по предварительному прогнозу, местами также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит +14…+16 градусов, днем — +20…+22.

Карина Дроздецкая