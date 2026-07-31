Ростовских предпринимателей оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия зафиксировало серию нарушений в сфере оборота ветеринарных препаратов на территории региона. С января 2026 года судебные инстанции рассмотрели дела четырех предпринимателей, осуществлявших сбыт медикаментов для животных без необходимого разрешительного документа. Нарушителям предъявлено обвинение по части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

В качестве показательного примера ведомство привело случай, зафиксированный в одной из торговых точек зоотоваров Ростова-на-Дону. В ходе проверки инспекторы установили факт реализации трёх наименований ветеринарных медикаментов — Тразапентина, Симпарики и Милпразона — при полном отсутствии у владельца магазина лицензии на фармацевтическую деятельность.

По итогам контрольных мероприятий сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении и выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Собранные материалы были переданы на рассмотрение в суд, который, изучив доказательную базу, назначил владельцу торговой точки денежный штраф.

Принимая решение, суд указал, что торговля медикаментами без соответствующего разрешения создаёт реальную угрозу здоровью и жизни животных: владелец питомца рискует приобрести препараты ненадлежащего качества, с нарушенными условиями хранения либо с истекшим сроком годности.

В Россельхознадзоре напомнили: действующее законодательство допускает розничный отпуск исключительно тех ветеринарных лекарственных средств, которые прошли государственную регистрацию на территории России либо изготовлены аптечными или ветеринарными аптечными организациями. При этом обязательным условием для любого участника такого рынка — будь то юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — остаётся наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Станислав Маслаков