Ростовскую ТЭЦ-2 готовят к крупнейшей модернизации за всю историю

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» приступило к подготовке проекта строительства нового парогазового энергоблока на Ростовской ТЭЦ-2. Компания объявила закупку на разработку предварительной схемы выдачи мощности для энергоблока ПГУ-225 установленной мощностью не менее 220 МВт. Соответствующая документация необходима для участия проекта в федеральном конкурентном отборе модернизации тепловой генерации (КОММод).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, заявки на выполнение работ принимают до 7 августа, а разработчик должен подготовить схему выдачи мощности и необходимое техническое обоснование к 15 сентября. Если проект пройдет конкурсный отбор и получит право на финансирование по программе модернизации, новый энергоблок планируют ввести в эксплуатацию 30 октября 2030 года. Схема выдачи мощности определит технические решения по подключению нового объекта к Единой энергосистеме и возможность передачи всей вырабатываемой мощности в сеть. Такие требования предусмотрены действующими правилами Минэнерго для новых генерирующих объектов.

Проект предусматривает строительство парогазовой установки класса ПГУ-225 мощностью свыше 220 МВт. Это больше, чем установленная электрическая мощность действующей Ростовской ТЭЦ-2, которая сегодня составляет 200 МВт. Фактически после реализации проекта объем современной генерации на площадке увеличится более чем вдвое. Ростовская ТЭЦ-2 остается крупнейшим источником централизованного теплоснабжения донской столицы. Вместе с районными котельными она обеспечивает около 70% потребности Ростова-на-Дону в отоплении и горячем водоснабжении. Предприятие входит в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», которое эксплуатирует также Волгодонскую ТЭЦ-2, Кисловодскую ТЭЦ и ряд котельных. Совокупная установленная электрическая мощность всех объектов компании достигает 578 МВт, тепловая — почти 3,7 тыс. Гкал/ч.

Необходимость строительства нового энергоблока обсуждают уже несколько лет. В актуализированной схеме теплоснабжения Ростова-на-Дону власти указывали, что резерв мощности ТЭЦ-2 практически исчерпан, а подключение новых жилых кварталов требует создания дополнительных источников генерации. Особенно остро проблема проявилась зимой 2025–2026 годов, когда из-за дефицита тепловой мощности и аварийных ограничений без полноценного теплоснабжения временно оставались более 1,3 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают свыше 275 тыс. человек. После этого вопрос увеличения мощности станции вновь стал одним из приоритетных для городских и региональных властей.

Ранее специалисты рассматривали три варианта решения проблемы: повышение температурного графика существующих сетей, расширение Ростовской ТЭЦ-2 с установкой дополнительного оборудования и строительством новых тепломагистралей либо создание нового источника теплоснабжения. Размещение закупки на разработку схемы выдачи мощности свидетельствует, что компания приступила к практической подготовке именно проекта строительства нового высокоэффективного парогазового энергоблока. Решение о его реализации примут после прохождения конкурсного отбора модернизации тепловой генерации и получения соответствующего статуса в федеральной программе.

Станислав Маслаков