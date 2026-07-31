Аграрии Кубани: экспортная пошлина снизила цену реализации зерна на 30%

За пять с половиной лет действия экспортной пошлины цена реализации зерна снизилась примерно на 30%, тогда как производственные затраты выросли в 1,5–2,5 раза. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.

Как ранее сообщал «Ъ», зерновые хозяйства юга России реализуют новый урожай по ценам, которые в ряде случаев опустились ниже себестоимости. По оценке участников рынка, кризис усугубили перебои в экспортной логистике, рост транспортных расходов и изменение условий господдержки.

По словам Константина Юрова, действующая экспортная пошлина изменила характер ценовых циклов на зерновом рынке. Если раньше убытки, возникшие в период низких цен, компенсировались последующим восстановлением рынка, то теперь этот механизм перестал работать.

«За пять с половиной лет действия экспортной пошлины цена реализации зерна снизилась примерно на 30%, тогда как производственные затраты выросли в 1,5–2,5 раза. Поэтому даже возможность временно не продавать урожай уже не решает проблему», — отметил господин Юров.

По его мнению, пока сохраняется действующая система экспортного регулирования, производители не могут рассчитывать на восстановление цен.

«Пока существует пошлина, цена у нас колеблется только вниз. Любой рост сразу отсечет пошлина, а все остальное забирают экспортеры и владельцы терминалов»,— считает Константин Юров.

Он добавил, что без изменения действующих механизмов поддержки сокращение инвестиций в сельское хозяйство будет продолжаться, а отрасль рискует столкнуться не только с убытками текущего сезона, но и с нехваткой средств для проведения нового сева.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин