Кубанский эксперт предупредил о сокращении инвестиций в сельское хозяйство края

Падение доходности растениеводства уже вынуждает сельхозпроизводителей сокращать инвестиции в развитие хозяйств, что в перспективе может привести к снижению технологичности отрасли. Об этом «Ъ-Кубань» заявил председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.

Как ранее сообщал «Ъ», на фоне падения закупочных цен на зерно ниже себестоимости, роста производственных затрат и проблем с экспортной логистикой хозяйства юга России отказываются от обновления техники, реализации инвестиционных проектов и других капитальных вложений. По оценкам участников рынка, большинству предприятий запаса финансовой прочности хватит примерно на год.

По словам Константина Юрова, снижение доходов пока не приводит к сокращению посевных площадей, однако заставляет производителей последовательно урезать расходы на развитие.

«Сокращение сева — это последнее, на что пойдут сельхозпроизводители. К этому приходят только тогда, когда денег уже совсем нет»,— отметил господин Юров.

По его словам, наиболее наглядно ситуацию отражает рынок сельхозтехники.

«Если парк тракторов оценивается примерно в 480 тыс. единиц, а за прошлый год было куплено около 6 тыс. новых машин, получается, что при таких темпах каждый трактор должен служить 70–80 лет»,— сказал эксперт.

Константин Юров считает, что последствия такой экономии проявляются постепенно. Пока хозяйства продолжают использовать ранее приобретенную технику, производство сохраняется, однако инвестиционная пауза со временем приведет к потере технологических преимуществ российского растениеводства.

«Мы сначала теряем не рынок, а теряем технологичность. Если перестанем поддерживать технологии, это преимущество постепенно получат наши конкуренты»,— подчеркнул председатель ассоциации.

По его словам, именно технологическое развитие сегодня становится ключевым фактором конкурентоспособности на мировом рынке, поэтому длительное сокращение инвестиций может иметь для отрасли более серьезные последствия, чем временное падение цен на зерно.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин