Кубанские аграрии назвали экспортную пошлину причиной затяжного кризиса на рынке зерна

Действующая экспортная пошлина лишила зерновой рынок возможности восстанавливаться после падения цен и стала одной из причин затяжного кризиса в отрасли. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.

Как ранее сообщал «Ъ», закупочные цены на зерно в южных регионах России опустились до уровня себестоимости, а в отдельных хозяйствах — ниже нее. Ситуацию усугубили перебои в экспортной логистике, рост транспортных расходов и сокращение возможностей для вывоза нового урожая. По оценке участников рынка, кризис уже привел к отказу многих хозяйств от инвестиций и обновления техники.

По словам Константина Юрова, нынешняя ситуация принципиально отличается от предыдущих ценовых циклов. Если раньше после периода низких цен рынок постепенно восстанавливался, то теперь этот механизм, по его мнению, перестал работать из-за действующей системы экспортного регулирования.

«Пока существует пошлина, цена у нас колеблется только вниз. Любой рост сразу отсечет пошлина, а все остальное забирают экспортеры и владельцы терминалов»,— отметил господин Юров.

По его оценке, за пять с половиной лет действия экспортной пошлины цена реализации зерна снизилась примерно на 20%, тогда как производственные затраты выросли в 1,5–2,5 раза. В результате даже возможность временно придержать урожай уже не позволяет производителям компенсировать убытки.

Как пояснил Константин Юров, проблема заключается не только в самой пошлине. Поскольку внутренние цены на зерно формируются с учетом экспортной альтернативы, любые ограничения экспорта автоматически снижают стоимость продукции и внутри страны. Из-за этого хозяйства теряют значительно больше, чем размер самой экспортной пошлины.

«Мы участники мирового рынка. Любая дополнительная фискальная нагрузка на каждую тонну зерна сразу дает преимущество нашим конкурентам в других странах. Нельзя считать, что сельхозпроизводители теряют только сумму пошлины. Внутренние цены тоже снижаются, и хозяйства недополучают значительно больше. Большую маржу стали получать крупнейшие экспортеры, владельцы терминалов, перевозчики»,— заявил господин Юров.

По мнению главы ассоциации, без изменения действующей системы экспортного регулирования сокращение инвестиций в растениеводство продолжится, а у части хозяйств может не хватить средств для подготовки к следующей посевной кампании. «Нужно помочь производителям и не допустить, чтобы они остались без денег на новый сев. Долгосрочные предпосылки для роста есть. Но пока существует пошлина, такого ожидания у отрасли нет»,— резюмировал Константин Юров.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин