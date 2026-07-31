На Дону предложили активизировать закупочные интервенции на рынке зерна

Ростовские аграрии призвали активизировать государственные закупочные интервенции на рынке зерна, заявив, что действующий механизм поддержки фактически не работает из-за низкой минимальной закупочной цены. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По словам господина Коваленко, государство располагает инструментами для стабилизации внутреннего рынка даже в условиях проблем с экспортной логистикой, однако они практически не используются.

«У государства есть инструмент регулирования — товарные интервенции. Но сейчас почему не поддерживается цена? Почему нет активных закупок в государственный фонд? Мы не можем повлиять на ситуацию в Азово-Черноморском регионе или обеспечить экспорт. Но внутренние механизмы у государства есть. При этом с нового сезона Минсельхоз установил минимальную закупочную цену на пшеницу 4 класса на уровне 12,7 тыс. руб. за тонну без НДС. Это на 1 тыс. руб. ниже, чем в прошлом году. Но даже эта цена — на воротах элеватора. Если вычесть затраты на доставку, которые сейчас выросли до 3–4 тыс. руб. за тонну, то реальная цена на поле окажется на уровне 9–10 тыс. руб. за тонну, а то и ниже. То есть государство формально установило цену, которая должна запускать механизм интервенций, но она настолько оторвана от рыночной реальности, что не работает ни как поддержка, ни как ориентир. Мы не просим субсидий — мы просим, чтобы работали заложенные в законе механизмы. Иначе потом просто не будет возможности подготовиться к следующему сезону и осуществить сев»,— отметил Евгений Коваленко.

Как ранее сообщал «Ъ», уборочная кампания в южных регионах проходит на фоне резкого ухудшения ценовой конъюнктуры и перебоев в экспортной логистике. После ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне и сокращения приемки зерна рядом терминалов внутренние закупочные цены опустились до уровня себестоимости, а в отдельных хозяйствах — ниже нее. По оценкам участников рынка, это уже привело к дефициту оборотных средств и создает риски для проведения осенней посевной кампании.

По мнению участников рынка, закупочные интервенции могли бы поддержать внутренние цены и обеспечить сельхозпроизводителей ликвидностью до восстановления экспортных поставок. Аналогичную позицию занимает руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко. Он считает, что государству следует начать закупки зерна прежде всего в регионах с наибольшими площадями озимого сева. По его оценке, приобретение нескольких миллионов тонн зерна позволит поддержать рынок и обеспечить хозяйства оборотными средствами для проведения нового сева.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин