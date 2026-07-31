Суд в Краснодаре изъял массив для строительства развязки на улице Тихорецкой

Арбитражный суд Краснодарского края изъял у коммерческой фирмы массив в районе стадиона «Кубань» в столице региона под строительство двухуровневой дорожной развязки для перехода с улицы Володарского на Тихорецкую улицу. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Изначально решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка в 15 соток со зданиями склада, магазина, гаража и контор в 2023 году приняли власти Краснодара. Эти объекты принадлежат ООО «Коробейники». Цель изъятия – «строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на улицу Тихорецкую в городе Краснодаре», говорится в постановлении администрации. Позднее мэрия уточняла, что проект предусматривает транспортную увязку объекта также с ул. Шевченко.

Проект реализуется в рамках десятилетней программы развития улично-дорожной сети «25/35». Завершить строительство планируется весной 2028 года. В сентябре минувшего года, еще до судебного решения, мэрия уже объявила о начале работ по созданию опор развязки.

Однако компания «Коробейники» с условиями, предложенными городом, не согласилась, и поэтому мэрия была вынуждена обратиться в суд. В процессе фирма признала иск. Изымаемое имущество было оценено в 67,7 млн руб., которые городская казна должна выплатить фирме.

Михаил Волкодав