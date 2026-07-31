На юге РФ более 800 человек стали жертвами финансовой пирамиды

Более 800 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о финансовой пирамиде, действовавшей на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, расследование касается деятельности группы лиц, которая на протяжении нескольких лет привлекала денежные средства граждан, обещая высокую доходность и сохранность вложений. Для расследования создана следственная группа, а объем материалов уголовного дела превысил 20 томов.

Следствие установило, что потерпевшими признаны 820 человек, однако их число может увеличиться. Подтвержденный ущерб превышает 818 млн руб. К уголовной ответственности привлечены 11 человек.

По версии следствия, средства граждан привлекались через кредитные потребительские кооперативы «Донвклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые финансы» и «Сберегательный капитал». Первоначально вкладчикам выплачивались проценты преимущественно за счет поступлений от новых участников. Одновременно денежные средства выводились через фиктивные договоры займа, оформленные на сотрудников кооперативов и их родственников.

Как считают следователи, схема прекратила функционировать после сокращения притока новых вкладчиков, когда организаторы уже не смогли поддерживать видимость финансовой устойчивости.

Вячеслав Рыжков