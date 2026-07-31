Облсуд отказался вернуть статус ОКН бывшему общежитию ДОСААФ в Екатеринбурге

Свердловский областной суд признал законным отказ во включении бывшего общежития Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на улице Воеводина, 6 в Екатеринбурге в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Иск подали свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и гражданка Г.И. Алексеева.

«Исследовав и оценив в совокупности материалы дела, доводы и объяснения участников дела, в том числе объяснения лица, проводившего государственную историко-культурную экспертизу, Свердловский областной суд признал, что административным ответчиком была в полном объеме соблюдена установленная законом процедура включения объекта в реестр объектов культурного наследия, по результатам которой не выявлено достаточных оснований целесообразности включения спорного объекта в указанный реестр»,— говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что при рассмотрении таких споров не оценивают историческую или архитектурную ценность объекта. Суд проверяет только законность процедуры, тогда как решение о включении здания в реестр принимает уполномоченный орган.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его в течение месяца.

Напомним, конструктивистское здание бывшего общежития в центре Екатеринбурга в 2022 году выкупила компания «TEN девелопмент» за 154,5 млн руб. — на его месте планировали построить новый объект. Снос здания разрешили по итогам государственной историко-культурной экспертизы в марте 2024 года, однако в августе того же года его внесли в перечень выявленных ОКН Свердловской области.

В апреле 2025 года историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что включение здания общежития комплекса Дома обороны в единый госреестр ОКН народов РФ является необоснованным. После этого объект исключили из перечня выявленных ОКН. При этом в июле 2025 года в «TEN девелопмент» сообщали, что решили не сносить общежитие, а восстановить и ввести в эксплуатацию.

Полина Бабинцева