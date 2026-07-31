Сельхозпроизводители Ставрополья призвали отменить экспортную пошлину на зерно

Экспортная пошлина на зерно в условиях нынешней рыночной конъюнктуры фактически утратила свое регулирующее значение и должна быть отменена. Такое мнение «Ъ-Кавказ» высказал руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», в текущем сезоне зернопроизводители юга России столкнулись с резким снижением закупочных цен при продолжающемся росте себестоимости производства. По словам участников рынка, стоимость топлива, запасных частей, средств защиты растений, минеральных удобрений и оплаты труда продолжает увеличиваться, тогда как цена реализации зерна не позволяет компенсировать понесенные затраты. Дополнительное давление на финансовое положение хозяйств оказывают пересмотр условий льготного кредитования и высокая стоимость заемных средств.

Экспортная пошлина была введена как инструмент регулирования внутреннего рынка и перераспределения части экспортной сверхприбыли в бюджет. Ее размер рассчитывается исходя из мировых цен на зерно и курса рубля. Однако, по словам представителей отрасли, при нынешнем уровне экспортных цен механизм практически перестал работать: объем начисляемой пошлины существенно сократился, а ожидаемые бюджетные поступления оказались значительно ниже первоначальных прогнозов.

По словам Петра Коротченко, сегодня закупочные цены в российских портах находятся значительно ниже уровня, при котором начинает начисляться экспортная пошлина. Поэтому ее отмена, считает он, не приведет к росту внутренних цен на зерно, но станет одной из мер поддержки производителей.

«Закупочные цены в портах находятся значительно ниже уровня, при котором начинает начисляться пошлина, поэтому ее отмена сейчас не окажет существенного влияния на рынок. При плане поступлений в бюджет в размере 137 млрд руб. фактически собрано около 8,7 млрд руб. Но отменить пошлину необходимо уже сейчас, чтобы дать сельхозпроизводителям надежду сохранить производство в ожидании изменения рыночной ситуации и впоследствии компенсировать нынешние убытки»,— заявил господин Коротченко.

По мнению главы отраслевого объединения, сохранение экспортной пошлины в нынешних условиях не оказывает заметного влияния на стоимость зерна внутри страны, однако продолжает восприниматься производителями как дополнительный фактор неопределенности. В этой связи аграрное сообщество рассчитывает на корректировку действующих механизмов государственного регулирования рынка.

Как отмечают участники отрасли, отмена экспортной пошлины не рассматривается ими как универсальное решение проблем зернового рынка. Среди необходимых мер поддержки они также называют проведение государственных закупочных интервенций, сохранение доступности льготного кредитования и совершенствование механизмов финансирования сезонных полевых работ. По их мнению, именно комплекс таких решений позволит сельхозпредприятиям сохранить устойчивость до восстановления рыночной конъюнктуры.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин