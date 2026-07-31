На Ставрополье предложили провести государственные закупочные интервенции зерна

Государственные закупочные интервенции должны стать одной из первоочередных мер поддержки зернопроизводителей, чтобы обеспечить хозяйства оборотными средствами перед осенней посевной кампанией. Об этом «Ъ-Кавказ» заявил руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», уборочная кампания на юге России проходит на фоне снижения закупочных цен на зерно, роста себестоимости производства и изменения условий государственной поддержки. По оценкам участников рынка, многие хозяйства реализуют урожай с минимальной рентабельностью, а часть предприятий уже отказалась от реализации инвестиционных проектов и обновления машинно-тракторного парка, направляя имеющиеся средства на финансирование текущей деятельности.

По словам Петра Коротченко, наибольшие опасения сегодня вызывает не завершение уборочной кампании, а подготовка к осеннему севу. При сохранении текущей ценовой ситуации у части производителей может не хватить оборотных средств на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов.

Одной из наиболее эффективных мер стабилизации рынка, по мнению главы отраслевого союза, могли бы стать государственные закупки зерна в интервенционный фонд.

Закупочные интервенции представляют собой механизм государственного регулирования рынка, при котором государство приобретает часть урожая в периоды существенного снижения цен. По мнению участников отрасли, это позволяет сократить избыточное предложение, поддержать стоимость зерна и обеспечить сельхозпредприятия дополнительной ликвидностью. Аграрии считают, что в нынешних условиях такая мера могла бы стать одним из наиболее оперативных способов стабилизации ситуации перед началом осенней посевной кампании.

«Закупка нескольких миллионов тонн зерна позволила бы поддержать цены, обеспечить сельхозпредприятия оборотными средствами и тем самым создать условия для проведения осенней посевной кампании»,— сказал господин Коротченко.

По его оценке, отсутствие дополнительных мер поддержки может привести к дальнейшему ухудшению финансового положения сельхозпредприятий. Уже сейчас многие хозяйства пересматривают производственные планы, откладывают модернизацию техники и сокращают инвестиционные программы, чтобы сохранить средства для проведения сезонных полевых работ. По мнению участников рынка, в перспективе это может сказаться не только на площади озимого сева, но и на объемах урожая следующего года.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин