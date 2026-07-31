Петербуржца с фамилией Маяковский арестовали на 15 суток за хулиганство в Москве
Останкинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста 25-летнему жителю Санкт-Петербурга Артемию Маяковскому. Его признали виновным в мелком хулиганстве.
Суд арестовал мужчину на 15 суток
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным суда, вечером 30 июля мужчина рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к прохожим и девушкам, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия.
Суд признал петербуржца виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.