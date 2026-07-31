В Крыму посещаемость кафе и ресторанов упала на четверть в 2026 году

В Крыму количество покупок в ресторанах, кафе и заведениях сегмента фастфуд (сетевые + несетевые торговые точки) в январе—июне 2026 года сократилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки год к году вырос на 8% — до 1572 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В частности, по данным экспертов, средний чек на покупку фастфуда за год вырос на 9% — до 532 руб. Количество покупок сократилось на 24% год к году.

«Главный драйвер посещаемости кафе и ресторанов в Крыму — туристы и отдыхающие, чья доля в выручке общепита традиционно превышает 60–70%. Потому сокращение турпотока неизбежно отражается и на ресторанном бизнесе. На туристическую активность влияют как инфраструктурные проблемы, существенно отразившиеся на количестве автотуристов (перекрытие Крымского моста, дефицит топлива, перебои с подачей электроэнергии), так и проблемы с обеспечением безопасности в регионе. В 2026 году конкуренция со стороны курортов Краснодарского края, Абхазии, а также доступных зарубежных направлений (Турция, Египет, ОАЭ) усилилась, а отсутствие авиасообщения и снижение доступности полуострова для автотуристов сильно ударили по отрасли отдыха и развлечений в Крыму»?— прокомментировал кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Исмаил Исмаилов.

Он добавил, что местные жители, столкнувшись с опережающим ростом обязательных расходов (на ЖКХ, продукты и кредиты) и перебоями с поставками топлива, сократили частоту походов в заведения общественного питания.

«Средний чек вырос прежде всего из-за увеличения себестоимости бизнеса. На рестораны одновременно давят удорожание продуктов; рост фонда оплаты труда из-за дефицита персонала; увеличение стоимости логистики; рост коммунальных и арендных расходов. Во многих заведениях повышение цен стало единственным способом сохранить рентабельность»,— считает Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По мнению Исмаила Исмаилова, на фоне всех вызовов, с которыми крымский бизнес столкнулся в 2026 году, рост среднего чека на 8% в кафе и ресторанах — это скорее компромисс со стороны заведений, так как реальные издержки выросли значительнее.

Маргарита Синкевич