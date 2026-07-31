Сельхозпроизводители Дона заявили о риске нехватки средств для проведения посевной

Ростовские сельхозпроизводители предупредили о риске дефицита оборотных средств для проведения осенней посевной кампании. Как сообщили «Ъ-Ростов» участники рынка, причиной стали низкие закупочные цены на зерно и проблемы с реализацией нового урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Директор ООО «Юбилейное» Шамиль Разаков рассказал «Ъ-Ростов», что его предприятие не смогло исполнить контракт на поставку 10 тыс. т зерна после того, как трейдер отказался от закупки.

«Сделка на 10 тыс. тонн сорвалась — трейдер объяснил это невозможностью реализовать зерно. По нашей информации, порты, кроме Новороссийска, сейчас практически не принимают продукцию, да и он работает с ограничениями. Если в прошлом году пшеница стоила около 15 тыс. руб. за тонну без НДС, то сейчас предлагают 11–11,7 тыс. руб., хотя затраты выросли: подорожали топливо, запчасти, оплата труда. При этом нужно платить налоги, проценты по кредитам и выполнять обязательства. Если ситуация не изменится, сезон закончится убытками»,— говорит аграрий.

Как рассказал «Ъ-Ростов» член комитета АПК ростовского отделения «ОПОРЫ России» Евгений Коваленко, сложившаяся ситуация уже сказывается на финансовом состоянии сельхозпредприятий. По его оценке, в отдельных районах себестоимость производства пшеницы достигает 17 руб. за килограмм, однако действующие закупочные цены не позволяют хозяйствам работать без убытков. При этом снижение цен затронуло и другие культуры, лишив аграриев возможности компенсировать потери за счет изменения структуры посевов.

«Горох подешевел в четыре раза, и даже по 9 рублей его никто не берет. Просо за неделю упало с 14 до 12 рублей за килограмм на воротах. И так практически по каждой культуре. Из-за этого хозяйства уже не могут просчитывать экономику будущего сезона и вынуждены ежегодно менять структуру посевов, пытаясь угадать рыночную конъюнктуру»,— отмечает господин Коваленко.

По словам господина Коваленко, многие хозяйства уже испытывают дефицит оборотных средств, а получить реструктуризацию задолженности удается далеко не всем. Если ситуация на зерновом рынке не изменится, это может осложнить финансирование осенней посевной кампании.

«Если ситуация не изменится, многие хозяйства могут столкнуться с критическим дефицитом оборотных средств уже к осени, и им придется искать альтернативные источники финансирования»,— считает Евгений Коваленко.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин