Китайские рекламодатели увеличили расходы на продвижение в VK до 2,5 млрд рублей

Китайские компании в первом полугодии 2026 года потратили более 2,5 млрд рублей на продвижение в VK Рекламе. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество рекламодателей из Китая выросло на 62%, сообщили в пресс-службе компании.

Наибольшие расходы по-прежнему приходятся на игровой сегмент — бюджеты на его продвижение также увеличились в 2,7 раза. Существенный рост показали электронная коммерция, где расходы выросли в 2,3 раза, и B2B-сегмент — в 1,5 раза.

Самым востребованным форматом остается универсальное объявление, которое автоматически адаптирует контент под разные площадки. При этом инвестиции китайских компаний в видеорекламу выросли в 6,8 раза.

В VK отметили, что китайский бизнес остается крупнейшим зарубежным рекламодателем на российском рынке, а рост интереса к различным категориям товаров подтверждает эффективность российских рекламных платформ для компаний из Азии.