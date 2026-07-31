В отношении жительницы Кубани расследуют дело о фиктивном браке с участником СВО

Славянская межрайонная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Краснодарского края, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат после признания ее брака с погибшим участником специальной военной операции фиктивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в 2024 году 18-летняя жительница Славянского района зарегистрировала брак с военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции. В 2025 году мужчина погиб при исполнении воинского долга.

По данным надзорного ведомства, супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели и не намеревались создавать семью. Прокуратура обратилась в Славянский городской суд с иском о признании брака недействительным, и суд удовлетворил эти требования.

Несмотря на это, женщина получила социальные выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего. Общая сумма перечисленных средств превысила 7 млн руб.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении социальных выплат).

Кроме того, прокуратура подготовила иск о взыскании с женщины суммы необоснованного обогащения.

Вячеслав Рыжков