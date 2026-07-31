Крупное задымление заметили на юге Петербурга

На юге Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в местных Telegram-каналах, опубликовав фото и видео с места происшествия.

По словам свидетелей, густой черный дым поднимается в районе железнодорожной станции Ижорский завод между Колпино и Московским шоссе. На опубликованных кадрах видно, что столб дыма заметен издалека.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу «Ъ Северо-Запад» сообщили, что на открытой территории загорелся мусор. Другие подробности пока не приводятся.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Карина Дроздецкая