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Роспотребнадзор не рекомендовал купание на всех проверенных пляжах Ленобласти

Роспотребнадзор не рекомендует купание на всех 20 проверенных пляжах Ленинградской области. По данным мониторинга на 30 июля, качество воды ни в одной из обследованных зон отдыха не соответствует санитарным требованиям.

В Санкт-Петербурге безопасной для купания признана вода только на двух пляжах в Выборгском районе — на Ольгинском водоеме и Верхнем Суздальском озере

В Санкт-Петербурге безопасной для купания признана вода только на двух пляжах в Выборгском районе — на Ольгинском водоеме и Верхнем Суздальском озере

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге безопасной для купания признана вода только на двух пляжах в Выборгском районе — на Ольгинском водоеме и Верхнем Суздальском озере

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты исследовали 180 проб воды в 20 зонах рекреации на территории девяти муниципалитетов. В список вошли пляжи на Ладожском озере во Всеволожском районе, Финском заливе в Выборгском районе, а также водоемы Приозерского, Волховского, Киришского, Сланцевского, Бокситогорского, Лодейнопольского и Тихвинского районов.

В ведомстве напомнили, что использование таких водоемов для купания может привести к заражению острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, а также другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.

В Санкт-Петербурге безопасной для купания признана вода только на двух пляжах в Выборгском районе — на Ольгинском водоеме и Верхнем Суздальском озере. На остальных 20 городских пляжах качество воды также не соответствует санитарным нормативам.

Карина Дроздецкая

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