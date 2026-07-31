Минпром Дагестана возглавил Абдула Юсупов

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин продолжил обновление состава республиканского правительства и назначил временно исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Абдулу Юсупова. Соответствующий указ опубликовала администрация главы и правительства республики.

Назначение стало частью продолжающейся кадровой реформы, которую новая команда руководства региона проводит после смены власти в мае 2026 года.

До нового назначения Абдула Юсупов менее месяца занимал должность заместителя начальника Управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. На эту работу он перешел в июле 2026 года. До прихода в исполнительную власть господин Юсупов работал федеральным судьей Ногинского городского суда Московской области. Он родился в селе Аракани Унцукульского района Дагестана и окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета. Таким образом, руководить промышленным блоком республики будет чиновник с многолетним опытом работы в судебной системе и аппарате органов власти.

Назначение состоялось на фоне масштабного обновления правительства Дагестана, которое началось после прихода Федора Щукина. Президент РФ назначил бывшего председателя Верховного суда Дагестана временно исполняющим обязанности главы республики 4 мая 2026 года после отставки Сергея Меликова. Уже через два дня господин Щукин отправил правительство республики в отставку, поручив прежнему кабинету работать до формирования нового состава. В середине мая председателем правительства стал бывший заместитель полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов, которому поручили представить новую структуру органов исполнительной власти и предложения по персональному составу кабинета.

После этого кадровые перестановки приобрели системный характер. В июне Магомед Рамазанов сообщил, что аппарат правительства обновят примерно на 30%, сохранив специалистов с необходимой квалификацией и заменив сотрудников, которые не соответствуют новым требованиям. С июля руководство региона последовательно назначает новых руководителей министерств и ведомств. В частности, ранее временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана стал Иван Голуб, который до этого работал в Минсельхозе России и занимался аналитическим сопровождением ключевых направлений аграрной политики.

Одновременно с назначением Абдулы Юсупова власти Дагестана объявили и о других кадровых решениях в правительстве и подведомственных структурах. Соответствующие указы и распоряжения подписали Федор Щукин и председатель правительства Магомед Рамазанов. Новые назначения продолжают формирование управленческой команды, с которой руководство республики намерено войти в предстоящий политический цикл. По данным Народного собрания Дагестана, выборы главы региона должны пройти в сентябре 2026 года, а до этого момента Федор Щукин сохраняет статус временно исполняющего обязанности руководителя республики.

Станислав Маслаков