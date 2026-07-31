Краснодарца задержали за фейки о ВС РФ

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый, находясь по месту жительства в Краснодаре, размещал на своей странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие, как считает следствие, заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. Следствие квалифицировало его действия по семи эпизодам по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе допроса обвиняемый признал вину. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.

Вячеслав Рыжков