Директора донского предприятия осудили за гибель работника на производстве

В Ростовской области вынесен приговор директору коммерческой организации, по вине которого погиб сотрудник. Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что директор в нарушение трудового законодательства допустил к работе двух сотрудников, не прошедших обучение по охране труда, инструктажи по технике безопасности, стажировку и проверку знаний. Один из них не имел права управления транспортным средством, на котором должен был выполнять трудовые функции. 31 марта 2025 года этот работник, управляя фронтальным погрузчиком на территории производственной базы в Неклиновском районе, при движении задним ходом совершил наезд на второго сотрудника. Пострадавший скончался на месте.

Суд назначил осужденному наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил занимать должности, связанные с обеспечением безопасных условий труда, сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская