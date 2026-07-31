Подмосковье и Вологодчина сделают хоккей базовым видом спорта с 2027 года
Московская и Вологодская области в 2027 году войдут в число регионов, где хоккей будет иметь статус базового вида спорта. Соответствующие изменения предусмотрены документами Минспорта РФ, пишет ТАСС.
Сейчас хоккей является базовым видом спорта в шести регионах
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Сейчас хоккей является базовым видом спорта в шести регионах: Воронежской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, Башкирии и Красноярском крае.
Кроме хоккея, в Подмосковье с 2027 года базовыми зимними видами спорта станут биатлон, сноуборд, лыжные гонки, конькобежный, санный и горнолыжный спорт. В Вологодской области в этот список войдут конькобежный спорт и лыжные гонки.