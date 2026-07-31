Подмосковье и Вологодчина сделают хоккей базовым видом спорта с 2027 года

Московская и Вологодская области в 2027 году войдут в число регионов, где хоккей будет иметь статус базового вида спорта. Соответствующие изменения предусмотрены документами Минспорта РФ, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас хоккей является базовым видом спорта в шести регионах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Сейчас хоккей является базовым видом спорта в шести регионах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сейчас хоккей является базовым видом спорта в шести регионах: Воронежской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, Башкирии и Красноярском крае.

Кроме хоккея, в Подмосковье с 2027 года базовыми зимними видами спорта станут биатлон, сноуборд, лыжные гонки, конькобежный, санный и горнолыжный спорт. В Вологодской области в этот список войдут конькобежный спорт и лыжные гонки.

Карина Дроздецкая