ПКТ в Петербурге принял первый поезд нового контейнерного сервиса «Почты России» из Китая

«Первый контейнерный терминал» (ПКТ, входит в «Глобал Портс» группы «Дело») обработал первый поезд нового регулярного контейнерного сервиса «Почты России» из Китая в Санкт-Петербург. Состав прибыл на терминал в Большом порту Петербурга 29 июля 2026 года, сообщили в группе.

В первом поезде доставили 62 контейнера с импортными товарами и оборудованием для дальнейшей отправки потребителям в регионы Северо-Запада. Время в пути составило 16 суток.

Перевозки будут выполняться на регулярной основе по маршруту Хуньчунь (Китай) — Камышовая — Уссурийск — Санкт-Петербург. Отправки планируются еженедельно, принимать грузы будут терминалы компании в Петербурге и Ленинградской области.

Карина Дроздецкая