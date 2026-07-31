Петербургская ПКО «Филберт» разместит дебютные облигации на 500 млн рублей

Петербургская профессиональная коллекторская организация «Филберт» 3–4 августа проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Пятилетние бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания «Юнисервис капитал». По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

«Филберт» ранее не привлекал средства на долговом рынке. В июле 2026 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и работает на рынке взыскания задолженности с 2010 года.

Карина Дроздецкая