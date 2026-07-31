Продажи группы «Эталон» в первом полугодии снизились на 23%

Группа «Эталон» по итогам первого полугодия 2026 года сократила продажи недвижимости на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 47,9 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 30% и составил 207,9 тыс. кв. м.

При этом продажи в премиальном сегменте выросли: в денежном выражении — в 1,4 раза, в натуральном — в 1,2 раза. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости увеличилась на 7% и достигла 320,9 тыс. рублей.

Во втором квартале продажи девелопера в Петербурге сократились в 1,6 раза — до 3,4 млрд рублей. В Москве и Московской области, напротив, показатель вырос на 13%, до 13,1 млрд рублей. Всего за квартал группа реализовала недвижимости на 23,2 млрд рублей.

Карина Дроздецкая