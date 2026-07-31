Синоптик предупредил о проблемах для судоходства на Неве из-за обмеления Ладоги

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что низкий уровень воды в Ладожском озере начал сказываться на судоходстве. По его словам, в районе Шлиссельбурга уровень опустился до отметок, опасных для движения судов, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, пишет «КП-Петербург».

Как пояснил синоптик, проблемы наблюдаются не только на Неве, но и на судоходной реке Волхов. Причиной стало малоснежье зимой и отсутствие полноценного весеннего половодья, за счет которого обычно пополняется Ладожское озеро.

При этом в Финском заливе дефицита воды нет: западные ветры нагоняют ее со стороны Балтики. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать низкий уровень воды в Неве и Ладоге. По словам господина Колесова, сложности для судоходства сохранятся еще продолжительное время.

Ранее об обмелении сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, уровень воды в Ладожском озере сейчас примерно на 90 см ниже среднемноголетних значений.

Карина Дроздецкая